Belznickelmarkt heute und morgen in Elmshausen

Elmshausen. In Elmshausen ist am Wochenende der erste Belznickelmarkt. Die Stände in der Lautertalhalle sind heute (Samstag) in der Zeit von 14 bis 20 Uhr und morgen (Sonntag) zwischen 11 und 18 Uhr geöffnet. Der Markt ist der Abschluss des Jubiläumsjahres der Gemeinde Lautertal. 40 regionale Anbieter haben ihre Zusage gegeben. Zur Eröffnung gegen 14 Uhr werden Schüler der Felsenmeerschule Reichenbach werden den musikalischen Auftakt machen. Gegen 18 Uhr wird der evangelische Posaunenchor Reichenbach in der Lautertalhalle erwartet, gegen 19 Uhr die Jazztanzgruppe des TSV Reichenbach. Am Sonntag werden gegen 11.30 Uhr die Grundschüler aus Elmshausen mit einem musikalischen Beitrag aufwarten. Darüber hinaus werden Autoren aus der Region Lesungen abhalten, darunter die Mundartfreunde Lützelbach.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

An den Ständen findet sich ein reichhaltiges Angebot, dass dem ein oder anderen noch Unentschlossenen die Möglichkeit bietet, Weihnachtsgeschenke mit nach Hause zu nehmen: Holz- und Strickwaren, Keramik, Schmuck, Honig, Liköre und Brände, Fruchtsäfte, Essige und Öle, Gewürze, Pesto und Senf, Marmelade und Gelee, Kuchen und Plätzchen, Eingemachtes, Dosenwurst und Fleisch aus dem Odenwald, Schafskäse, und sogar Leckerli für den Hund stehen unter anderem zur Auswahl. Am Sonntag kann man auch Weihnachtsbäume kaufen und den Alpakas vom Metzgers-Hof in Reichenbach begegnen.

Für die Kinder gibt es eine Vorlese- und eine Kuschelecke. Schnupperkurse für Gitarre und Flöte werden angeboten. Die Pfadfinder machen Stockbrot, Kerzen und Schwedenfeuer. Es wird mit Filz gebastelt. Wer will, darf sich an der Drehorgel ausprobieren oder kann sein Talent beim Torwandschießen und Bogenschießen beweisen. Auch eine Spinnrad-Vorführung ist geplant.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen zur Bergstraße (Bergsträßer Anzeiger) Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Vorweihnachtszeit Vorfreude auf den ersten Lautertaler Belznickelmarkt Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Am Kirchplatz Weihnachtsmarkt in Schlierbach Mehr erfahren

Zur Verpflegung stehen französischer Bohneneintopf, Gegrilltes und Räuberbraten bereit, außerdem Kuchen und heiße Waffeln. Heißer Apfel- und Glühwein, für die Kinder Obstsäfte, aber auch Cognac, Whiskey und Wein aus den Partnergemeinden Lautertals und selbst gebrautes Bier stehen auf der Getränkeliste.