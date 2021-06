Belebung wird sichtbar

Im Kreis Bergstraße waren im Juni 5540 Menschen arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum Vormonat ging die Zahl der von Arbeitslosigkeit Betroffenen somit um 171 zurück, dies entspricht einem Rückgang um drei Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sank die Arbeitslosenzahl um 836 Personen und damit um 13,1 Prozent. Die Arbeitslosenquote bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen lag im Kreis Bergstraße bei 3,7 Prozent. Im Vorjahr waren es 4,3 Prozent gewesen.

Am Arbeitsmarkt in Südhessen hätten sich im Juni „erste Anzeichen für eine umfassende Besserung“ gezeigt, sagte Birgit Förster, Vorsitzende der Agentur für Arbeit Darmstadt, gestern bei der Vorstellung der Zahlen. „Die Folgen der Corona-Krise sind zwar noch deutlich sichtbar, werden aber etwas kleiner.“ Nicht nur die Zahl der Arbeitslosen gehe weiter zurück, sondern auch die Anzeigen auf Kurzarbeit, berichtete Förster. „Im verarbeitenden Gewerbe läuft es gut. In der Gastronomie und der Touristikbranche zeigen sich allerdings noch die Folgen der pandemiebedingten Einschränkungen.“ In vielen Bereichen fehle es nun an Personal, so Förster. „Wichtigstes Thema in den nächsten Jahren ist der Fachkräftebedarf, da nicht nur die Pandemie, sondern auch der demografische Wandel ein immer größeres Problem darstellt.“

Im April waren im Bezirk der Agentur für Arbeit Darmstadt 20 506 Menschen arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum Vormonat ist die Zahl der von Arbeitslosigkeit betroffenen Menschen um 542 Personen gesunken. Die Arbeitslosenquote liegt bei 4,5 Prozent. Im Vorjahr waren es 5,2 Prozent. Für den Odenwaldkreis meldet die Arbeitsagentur für den Monat Juni eine Arbeitslosenquote von 4,4 (Vorjahr 5,1) Prozent, für den Kreis Darmstadt-Dieburg 4,5 (5,2) Prozent und für die Stadt Darmstadt 5,7 (6,5) Prozent. red