Bergstraße. Das Klimabündnis Bergstraße lädt für den heutigen Donnerstag, 19.30 Uhr, zu seinem nächsten Treffen ein, bei dem Friedhelm Höcker, Vorsitzender des Kreisverbandes im Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC), den Verband und seine Aktivitäten vorstellen und besonders den Beitrag des ADFC zum Klimaschutz erläutern und zur Diskussion stellen wird.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der ADFC ist von Anfang an beim Klimabündnis dabei und kann auf eine Tradition vielfältiger Aktivitäten und Initiativen verweisen. So äußert er sich immer wieder in den einzelnen Gemeinden zu Anliegen der Fahrradfahrer gegenüber der kommunalen Politik. Höcker wird die Diskussion anregen darüber, wie man erreichen kann, dass mehr Menschen das Fahrrad benutzen und wie wichtig das vermehrte Fahrradfahren für die Verkehrswende und damit auch für den Klimaschutz ist. Alle Interessierten sind eingeladen, sich zu der Video-Veranstaltung dazuzuschalten. Die Einwahldaten können per E-Mail an info@klimabuendnis-bergstrasse.de angefordert werden. red