Beim Imbiss in Bürstadt der Polizei aufgefallen

Bergstraße. Dass sich ein unter Drogeneinfluss stehender Mann am Dienstagabend in einem Imbiss in der Bürstädter Marktstraße neben Polizeibeamte stellte, hatte Folgen. Die Beamten ermitteln jetzt wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz sowie wegen der Teilnahme am Straßenverkehr unter Drogeneinfluss.

Die Beamten wurden um kurz vor 22 Uhr auf den 23-Jährigen aufmerksam, nachdem sie an der Umhängetasche ein Einhandmesser hängen sahen. Bei der Überprüfung stellte sich schnell heraus, dass diese Art Messer verboten ist.

Während des Gesprächs nahmen die Beamten darüber hinaus deutlichen Cannabis-Geruch wahr. In seiner Umhängetasche hatte der junge Mann neben einer Feinwaage auch rund 20 Gramm Cannabis und über 40 Gramm Amphetamin dabei.

Auch stand der Lampertheimer offensichtlich selbst unter Drogeneinfluss. Ein Schnelltest reagierte positiv auf die Drogen THC und Amphetamin. Sein E-Bike, mit dem er zum Imbiss gefahren war, wurde für die weiteren polizeilichen Maßnahmen – wie Anzeigenaufnahme und Blutentnahme – mit auf die Polizeidienststelle genommen. pol