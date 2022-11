Leichte Verletzungen und ein Sachschaden in Höhe von voraussichtlich 10 000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmorgen im Bereich der A 67-Anschlussstelle Lorsch ereignet hat. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen schreibt, befuhr eine 25-jährige Frau mit ihrem Pkw die B 47 aus Worms kommend in Richtung Bensheim. In Höhe der A 67-Anschlussstelle Lorsch

...