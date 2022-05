Bürstadt. Obwohl die Beifahrerscheibe eines Mini-Cooper am Samstagabend (30.4.) in Bürstadt eingeschlagen worden ist, fehlte nichts aus dem Auto, wie die Polizei jetzt berichtet. Der Wagen habe in der Peterstraße geparkt, als die Täter gegen 21.25 Uhr zuschlugen. Der Schaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf etwa 1000 Euro. Jetzt sucht die Polizei Zeugen und nimmt Hinweise unter 06204 / 9377-0 entgegen.

