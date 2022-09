Beifahrerin aus Auto geschleudert und tödlich verletzt

Volkmarsen. Nach einem Unfall auf einer Straße nahe Volkmarsen (Landkreis Waldeck-Frankenberg) ist eine 34-jährige Frau in einem Krankenhaus gestorben. Das teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Ein 49-Jähriger fuhr demnach am späten Sonntagabend aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen über einen Kreisverkehr. Dabei habe er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Wagen überschlug sich - dabei wurde seine Beifahrerin aus dem Auto geschleudert. Sie wurde noch vor Ort wiederbelebt. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

