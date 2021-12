Bei Viernheim von der Fahrbahn abgekommen und Straßenschild beschädigt

Viernheim. Beträchtlicher Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend am Autobahnkreuz Viernheim entstanden, wie die Polizei berichtet. Ein 57-jähriger Mann war gegen 21 Uhr mit seinem Audi A8 auf der A 659 von Weinheim in Richtung Mannheim unterwegs. Am Autobahnkreuz Viernheim wollte er auf die A 6 in Richtung Heilbronn wechseln und ordnete sich auf dem Abbiegestreifen ein. Hier verlor er in der Überleitung, nach derzeitigem Erkenntnisstand aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Er stieß dabei gegen die Leitplanken und in der weiteren Folge gegen eine Wegweisungstafel neben der Fahrbahn und kam schließlich im Straßenbegleitgrün zum Stehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der 57-jährige Fahrer des Audi wurde an der Unfallstelle durch Rettungskräfte untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass er keine Verletzungen davongetragen hatte.

Am Audi des 57-Jährigen war Sachschaden in Höhe von rund 40.000 Euro entstanden. Die Wegweisungstafel wurde so stark beschädigt, dass sie auf die Fahrbahn zu fallen drohte. Vorsorglich wurde die Überleitungsfahrbahn während der Unfallaufnahme und bis zur Absicherung durch die Autobahnmeisterei bis ca. 23 Uhr gesperrt.