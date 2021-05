Bei Umfrage von Viessmann auf Platz 2 der klimafreundlichsten Städte gelandet

Darmstadt. In einer repräsentativen Umfrage hat das Unternehmen Viessmann die 77 größten Städte Deutschlands auf ihre Klimafreundlichkeit hin: Die Wissenschaftsstadt Darmstadt belegt mit 92,80 von 100 möglichen Punkten den zweiten Platz. Platz eins erreichte die Stadt München mit der vollen Punktzahl.

AdUnit urban-intext1

Bei der Erhebung wurden in den beiden Themenfeldern Mobilität und Umwelt jeweils sechs Kategorien bewertet. Die Kategorie Mobilität umfasst Maßnahmen, die eine CO₂-arme Fortbewegung ermöglichen. In der Kategorie Umwelt sind alle Faktoren, die die direkte Umwelt und Wohnräume der Stadt beeinflussen, zusammengeführt. Ein Durchschnittswert dieser Faktoren gibt einen Überblick über die Klimafreundlichkeit der jeweiligen Stadt. Dabei flossen also Fragen ein wie: Sind die Städte fahrradfreundlich? Werden genug E-Ladepunkte für Elektroautos geboten? Wie ist das Car-Sharing-Angebot? Gibt es ausreichend Grünflächen? Wie sind die Luftverhältnisse?

Nach München und Darmstadt wurde Stuttgart mit dem dritten Platz ausgezeichnet. Die letzten drei Plätze werden von Bremerhaven, Bergisch Gladbach und Ludwigshafen am Rhein belegt.