Bei Streit Mann mit Teppichmesser schwer verletzt

Wiesbaden. Bei einer Auseinandersetzung in einem Wiesbadener Wohnhaus soll ein Mann einen 52-Jährigen mit einem Teppichmesser schwer verletzt haben. Der 52-Jährige kam mit schweren Schnittverletzungen am Hals, Oberkörper und Kopf in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das Opfer schwebe jedoch nicht in Lebensgefahr.

Die Beamten hätten den 58 Jahre alten Tatverdächtigen am Freitagabend nach dem Vorfall widerstandslos festgenommen. Das Teppichmesser stellten sie den Angaben nach sicher. Der 58-Jährige sei am Samstag einer Haftrichterin vorgeführt worden und sitze nun in Untersuchungshaft. Warum es zwischen den beiden Bewohnern des Hauses zum Streit kam, war noch unklar.