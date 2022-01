Bei Schießübungen in Rüsselsheim das Nachbarhaus getroffen / Schütze ohne Waffenschein

Rüsselsheim. Weil er in der Silvesternacht mit Waffen auf ein Nachbarhaus geschossen hat, ermittelt die Polizei gegen einen 54-Jährigen aus Rüsselsheim. Nach bisherigem Ermittlungsstand soll der Mann im Garten Schießübungen durchgeführt und dabei das Haus eines Nachbarn beschädigt haben, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Mieter einer Wohnung des Nachbarhauses hatte am ersten Januar die Einschusslöcher an der Hauswand, am Fenster und am Rollladen bemerkt und die Polizei gerufen. Durch Ermittlungen stießen die Beamten auf den Verdächtigen und fanden bei der Durchsuchung seines Hauses mehrere Schreckschusswaffen sowie zwei Pistolen, für die der 54-Jährige keinen Waffenschein besitzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1