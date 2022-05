Bei Kontrollen in Shisha Bars in Lampertheim, Bürstadt und Viernheim über 74 kg Tabak sichergestellt

Lampertheim / Bürstadt / Viernheim. In der Nacht von Freitag (06.05.) auf Samstag (07.05.) haben Beamte der Polizeistation Lampertheim-Viernheim zusammen mit Kräften der Bereitschaftspolizei und Mitarbeitern des Zolls sowie der zuständigen Ordnungsämter Shisha-Bars in Lampertheim, Bürstadt und Viernheim kontrolliert. Hierbei wurden insgesamt 65 Personen überprüft, zahlreiche Ordnungswidrigkeiten verzeihnet und Strafverfahren eingeleitet, wie die Beamten jetzt mitteilten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Polizeikräfte stellten in den fünf Läden mehr als 74 Kilogramm Shisha-Tabak. Hierunter befanden sich unter anderem über 18 Kilogramm unversteuerter Tabak, was eine Straftat darstellt und ein entsprechendes Verfahren nach sich zieht. In zwei Shisha-Bars trafen die Polizisten Mitarbeiter an, die sich ebenfalls strafrechtlich verantworten müssen, da sie unangemeldet ihrer Arbeit nachgingen.

Insgesamt sechs Geldspielautomaten kamen in drei der kontrollierten Bars in amtliche Verwahrung, da sich nicht den amtlichen Vorgaben entsprachen. Wegen fehlender und mangelhafter Sicherheitseinrichtungen wurde ein Laden bis auf Weiteres geschlossen. Hier funktionierten weder die Lüftung noch die vorgeschriebenen CO-Warner. Eine weitere Bar bot das Rauchen von Shisha-Tabak ohne behördliche Erlaubnis an. Auch hier wurde ein Verfahren eingeleitet.