Bei Flex-Arbeiten Werkstatt in Brand geraten / 20 000 Euro Schaden

Dieburg. Ein Brand in einer Werkstatt in der Dieselstraße hat am Donnerstagmittag (2.12.) Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Gegen 13.50 Uhr wurden die Einsatzkräfte über den Brand informiert, so die Polizei. Bei Flex-Arbeiten ist nach derzeitigem Kenntnisstand die Werkstatt durch den Funkenflug in Brand geraten. Dabei wurden drei Männer, im Alter von 22, 38 und 56 Jahren, leicht verletzt. Die Feuerwehr Dieburg konnte die Flammen schnell unter Kontrolle bringen und ein weiteres Ausbreiten verhindern. Ersten Ermittlungen zufolge wird der Schaden auf über 20.000 Euro geschätzt.

