Bei Einbruch in Mörlenbach Schmuck im Wert von 10000 Euro gestohlen

Mörlenbach. Am vergangenen Samstag (29.) sind Unbekannte in eine Wohnung in der Fichtenstraße in Mörlenbach eingebrochen und haben Schmuck im Wert von 10 000 Euro gestohlen, wie die Polizei berichtet.

Die Täter hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten die Wohnung der 56-Jährigen nach Wertgegenständen. Im Anschluss entfernten sie sich unerkannt vom Tatort. Durch das gewaltsame Vorgehen entstand ein Sachschaden in Höhe von 600 Euro. Die Ermittlungen werden durch das Kommissariat 21 der Polizeidirektion Bergstraße geführt. Die Beamten bitten Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06252 706 0 mit der Polizei in Heppenheim in Verbindung zu setzen.