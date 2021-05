Bei Corona stehen die Zeichen aktuell auf Entspannung

Berlin/Bergstraße. Die Corona-Zahlen in Deutschland sehen von Tag zu Tag besser aus – auch wenn es weiterhin Unwägbarkeiten mit Blick auf Virus-Varianten und Lockerungen gibt. Das Robert Koch-Institut gab die bundesweite 7-Tage-Inzidenz am Sonntag mit 35,2 an (Vortag: 37,5; Vorwoche: 64,5). Das ist der niedrigste Wert seit Mitte Oktober. Mittlerweile sind alle Bundesländer unter den politisch bedeutsamen Inzidenz-Wert von 50 gerutscht. Auf den Intensivstationen lagen laut DIVI-Intensivregister zuletzt so wenige Corona-Patienten wie seit Anfang November nicht mehr.

AdUnit urban-intext1

Aus den RKI-Zahlen von Sonntag geht hervor, dass nun auch Thüringen als letztes Bundesland die 50er-Marke unterschritten hat. Die dortige 7-Tage-Inzidenz lag demnach zuletzt bei 47,5. Besonders gut ist die Entwicklung in den Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern (14,7), Schleswig Holstein (17,9), Brandenburg (20,0), Hamburg (22,4) und Niedersachsen (23,1). Allerdings ist denkbar, dass die Inzidenzen zu niedrig ausfallen, weil über Pfingsten weniger getestet wurde. Der bundesweite 7-Tage-R-Wert lag zuletzt mit 0,75 deutlich unter 1 – das bedeutet sinkende Fallzahlen.

Unterdessen sind im Kreis Bergstraße nach Angaben der Pressestelle des Landratsamtes am Samstag 17 und am Sonntag drei neue Infektionen bekannt geworden. Damit sind seit Beginn der Pandemie 10 933 Infektionsfälle registriert worden. Die Zahl der Todesfälle beträgt 322.

In den Bergsträßer Krankenhäusern werden zurzeit elf Patienten mit einer Infektion behandelt, bei zwei liegt ein Verdacht vor. Das RKI weist für den Landkreis eine Inzidenz von 39,2 und damit den fünften Tag in Folge einen Wert unter 50 aus. Der Kreis erreicht damit die zweite Stufe der von der Landesregierung beschlossenen Corona-Lockerungen.

AdUnit urban-intext2

Der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind Stand Sonntag im Kreis Bergstraße von 42 verfügbaren Intensivbetten 26 Betten belegt – davon drei mit Covid-19-Erkrankten, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigen, ein Patient muss invasiv beatmet werden. Bislang sind im Bergsträßer Impfzentrum 76 739 Erst- und 32 384 Zweit-Impfungen erfolgt.

Betrug in Schnelltestzentren?

Der Rückgang wird von Experten unter anderem mit Immunschutz durch Impfungen und überstandene Infektionen, wärmeren Temperaturen und Schnelltests bei Schule, Arbeit und Freizeit in Verbindung gebracht. Allerdings ist nicht auszuschließen, dass aggressive Virus-Varianten die Situation in Deutschland nochmal brenzliger machen. Breitet sich die Variante aus Indien auch hierzulande aus – ähnlich wie das in Großbritannien bereits geschieht? Das ist bislang kaum vorherzusagen.

AdUnit urban-intext3

Unterdessen zieht ein möglicher Abrechnungsbetrug bei Bürgertests immer weitere Kreise, die Justiz ermittelt. Bekannt wurden Verdachtsfälle in Nordrhein-Westfalen und Bayern. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern wollen am Montag in einer Videokonferenz über das Thema beraten, wie ein Sprecher von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Sonntag sagte. Spahn kündigte am Wochenende „stichprobenartig mehr Kontrollen“ an. Die SPD attackierte Spahn, die Grünen verlangten die Nachbesserung der Testverordnung, die FDP sogar einen Sonderermittler.

AdUnit urban-intext4