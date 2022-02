Bei Alkohol am Steuer hört der Spaß auf

Bergstraße. Bergstraße. Auch wenn in diesem Jahr über die Fastnachtszeit nur wenige Veranstaltungen stattfinden, wird die Polizei - wie gewohnt - besonders an den „tollen Tagen“ ein ganz besonders waches Auge auf den Straßenverkehr haben, wie das Präsidium Südhessen in Darmstadt ankündigte. Wem es vor lauter Pandemie entgangen sein sollte: Am heutigen Donnerstag steht die Weiberfastnacht im Fastnachtskalender - und nächste Woche ist am Aschermittwoch schon wieder alles vorbei.

Ein Clown muss „pusten“. Wer nach der Fastnachtsfeier mit dem Auto heimfährt, sollte auf Alkohol verzichten, denn die Polizei kontrolliert jetzt besonders intensiv.

Die Bergsträßer Narren, die bis dahin noch einmal richtig Gas geben wollen, sollten allerdings im Blick auf den Heimweg einen Gang runterschalten: Zur Fastnachtszeit kontrolliert die Polizei im Kreis Bergstraße auch in diesem Jahr wieder besonders intensiv auf Alkohol und Drogen, wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Südhessen ankündigt.

Was Corona die Fastnachter kostet Fastnacht, Karneval, Fasching: Seit Pandemiebeginn sind die närrischen Tage nicht nur für viele Rheinländer ein wunder Punkt. Früher waren die Fastnachtstage für viele Narren die schönste Zeit des Jahres – in diesem Jahr überlagert Omikron die Feierlaune. Die meisten Sitzungen und Umzüge sind abgesagt oder finden deutlich kleiner statt als üblich. Die wirtschaftlichen Schäden sind gewaltig: Nach Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) könnte sich der wirtschaftliche Verlust auf höchstens 1,62 Milliarden Euro summieren. Lange Session, hohe Ausfälle: Für die hohen Ausfälle gibt es vor allem zwei Gründe: Zum einen ist die Session 2021/22 mit 111 Tagen recht lang. Sie beginnt zwar jedes Jahr pünktlich am 11.11. um 11:11 Uhr, das Ende richtet sich aber nach dem Ostersonntag, deshalb enden Sessionen in einigen Jahren auch schon nach 87 Tagen. Zum anderen wirkt sich die Inflation aus: Unter normalen Bedingungen hätte die Wirtschaft mit Getränken, Hotelübernachtungen und Kostümen rund 1,79 Milliarden Euro eingenommen. Kaum Interesse an Kostümen: Mit über 40 Prozent des Gesamtumsatzes fallen die größten Ausfälle wohl wieder bei Gastronomen und Hoteliers an, direkt danach folgen Einzelhändler mit einem Anteil von rund 20 Prozent am Gesamtumsatz. Bei ihnen sind vor allem Kostümverkäufer betroffen. Das Suchinteresse bei Google nach Karneval- und Faschingskostümen bietet Anhaltspunkte, wie stark die Umsatzrückgänge im Vergleich zu einer ungetrübten Fastnachtssession sind: Derzeit beträgt es nur rund ein Zehntel von dem, was normalerweise üblich wäre. Hinzu kommen Ausfälle im Transportsektor, beim Ticketverkauf und weiteren Dienstleistungen. red

Wer trinkt, soll nicht fahren

„Nach wie vor gilt, dass die Teilnahme am Straßenverkehr unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen eine der Hauptursachen für Verkehrsunfälle mit schwerwiegenden Folgen ist“, ruft das Polizeipräsidium in Erinnerung. Aus diesem Grund werden die Beamten ein besonderes Augenmerk auf die Fahrtüchtigkeit von Verkehrsteilnehmern werfen, um so für mehr Verkehrssicherheit zu sorgen.

Zum Feiern gehört für viele Alkohol dazu. Aber wer trinkt, sollte auf keinen Fall fahren. Das gilt auch für Wenigtrinker. Schon geringer Alkoholkonsum kann die Wahrnehmung verändern: „Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass bereits ab 0,3 Promille Alkohol im Blut Einschränkungen des Seh- und Fahrvermögens eintreten können“, warnt die Polizei.

Die Promillegrenzen

Wer sich ans Steuer eines Autos setzt, sollte daher nur absolut nüchtern fahren. Zum Thema Alkohol und Straßenverkehr bringt die Polizei noch einmal die wichtigsten Fakten in Erinnerung: Für Führerscheinneulinge in der Probezeit und alle unter 21 Jahren gilt grundsätzlich die 0,0-Promille-Grenze.

Für alle anderen kann aber bereits ab 0,3 Promille der Führerschein in Gefahr sein. So muss man bei einem Unfall oder Ausfallerscheinungen auch bei diesem Wert mit einem entsprechenden Strafverfahren rechnen - genau wie bei der sogenannten absoluten Fahruntüchtigkeit ab 1,1 Promille. Hier heißt es dann: Blutentnahme und Führerschein weg - hinzu kommen Punkte in Flensburg und eine teure Geldstrafe.

Ab 0,5 Promille begeht man schon eine Ordnungswidrigkeit. Mindestens 500 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot sind die Folge.

Das Fahrrad ist keine Alternative

Vom Umsteigen aufs Fahrrad rät die Polizei allerdings ab. Die Fahruntüchtigkeitsgrenze für Radfahrer liegt zwar mit 1,6 Promille etwas höher als bei Autofahrern, aber trotzdem gilt: Auch wer auf dem Rad mit weniger als 1,6 Promille einen Unfall baut, kann zur Verantwortung gezogen werden.

Durch die Polizeikontrolle kommen angeheiterte Karnevalisten am besten als Beifahrer, mit Taxi, Bahn und Bus oder in einer Fahrgemeinschaft - wenn derjenige, der fährt, auch tatsächlich keinen Alkohol getrunken hat.

Restalkohol am nächsten Morgen: Wer nach einer durchgefeierten Nacht nur ein paar Stunden schläft, hat am nächsten Morgen unter Umständen noch Restalkohol im Blut, denn der Körper baut durchschnittlich nur etwa 0,1 Promille pro Stunde ab. Gerät man damit in eine Kontrolle, kann das unangenehme Folgen haben. Im Zweifel sollte man am Morgen das Auto lieber stehen lassen.

Auch Drogen sind natürlich tabu

Auch Drogen wie Cannabis, Ecstasy und andere illegale Substanzen werden von den Polizisten bei Verkehrskontrollen erkannt. Den Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern drohen hier neben dem Verlust der Fahrerlaubnis auch noch eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes.

Das wichtigste Argument für nüchternes Fahren sollte natürlich nicht die Angst vor dem Fahrverbot sein. Wenn man betrunken einen Unfall baut und andere dabei verletzt, muss man vor allem mit seinem Gewissen leben. Aber auch ein Fahrverbot kann weitreichende Folgen haben: Berufskraftfahrer können ihren Job verlieren. Schwierigkeiten können alkoholisierte Unfallfahrer auch mit ihrer Versicherung bekommen: Wer betrunken andere gefährdet oder Sachschäden verursacht, ist unter Umständen nicht mehr versichert.

Die Polizei empfiehlt, in der „fünften Jahreszeit“ auf öffentliche Verkehrsmittel und Taxen umzusteigen, um so unbeschwert feiern zu können.