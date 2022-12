Behörden rufen zu Vorsicht im Umgang mit Feuerwerk auf

Silvester. Aufgepasst beim Umgang mit Silvesterfeuerwerk: Vor dem Verkaufsstart für Raketen und Böller haben Hessens Behörden vor den Risiken gewarnt und appelliert, vorsichtig zu sein. Immer wieder komme es durch deren Gebrauch zu schweren Verletzungen und Sachschäden, sagte Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) am Dienstag in Wiesbaden laut einer Mitteilung. Wer knallen wolle, solle darauf achten, nur geprüfte Produkte zu kaufen. Klose warnte vor illegal eingeführter Ware, Billigimporten und selbstgebasteltem Feuerwerk ohne Prüfzeichen. Die Aufsichtsbehörden kontrollieren demnach schwerpunktmäßig, dass nur zugelassene Böller erhältlich seien.

In den vergangenen zwei Jahren hatte es wegen der Corona-Pandemie Einschränkungen und Verbote beim Kauf und der Verwendung von Silvesterfeuerwerk gegeben. Zu diesem Jahreswechsel können Böllerfreunde Raketen und Co. vom 29. bis 31. Dezember kaufen.

Geprüftes Feuerwerk ist mit einer offiziell vergebenen Registriernummer und mit dem CE-Zeichen, gefolgt von einer vierstelligen Nummer, gekennzeichnet, wie das Regierungspräsidium (RP) Kassel erläuterte. "Das sieht zum Beispiel so aus: 0489-F2-1234, CE 0489", teilte die Behörde mit. Das RP warnte zudem davor, Feuerwerk zweifelhafter Herkunft im Internet zu kaufen.

Generell gelte: "Die Silvesterknallerei ist immer auch gefährlich", so die Behörde. Und das Präsidium in Darmstadt warnte: "Der unsachgemäße Umgang mit Feuerwerkskörpern führt bei aller Freude über die bunten Knalleffekte leider jedes Jahr aufs Neue zu schweren Unfällen - mit teils irreparablen Schäden an Händen und im Gesicht." Besonders gefährdet seien das Gehör und die Augen.

Das Sozialministerium und die für die Überwachung des Feuerwerksverkaufs zuständigen Regierungspräsidien gaben Tipps für eine möglichst sichere Knallerei. Dazu gehört: Gebrauchsanleitung lesen und Warnhinweise beachten, Sicherheitsabstände einhalten, Blindgänger kein zweites Mal zünden, Feuerwerk nicht unbeaufsichtigt lassen, niemals Böller in der Hand zünden sowie Raketen besser aus Getränkekästen und nicht aus frei stehenden Flaschen abfeuern.

Und: Pyrotechnik darf nur am 31. Dezember und 1. Januar und nicht in unmittelbarer Nähe von Krankenhäusern, Kirchen, Kinder- und Altersheimen sowie reetgedeckten Gebäuden und Fachwerkhäusern abgebrannt werden, so das Ministerium.