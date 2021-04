Behörden in Sorge wegen österlichem Besucheransturm in Ausflugszielen

Südhessen. Für das Osterwochenende bereiten sich viele Ausflugsregionen in Hessen auf einen Besucheransturm vor. Zahlreiche Spaziergänger und Wanderer dürfte es zu beliebten Zielen ziehen, zumal so manchem nach dem monatelangen Lockdown und wegen fehlender Urlaubs- und Freizeitmöglichkeiten die Decke auf den Kopf fällt. Den Behörden bereitet das Sorgen. In Südhessen mit zahlreichen Wanderwegen oder dem Felsenmeer sind nach Angaben der Geschäftsführerin der Odenwald Tourismus GmbH, Kornelia Horn, bislang keine besonderen Maßnahmen geplant. "Es werden sicher viele Menschen rausgehen und man kann nur hoffen, dass alle vernünftig bleiben." Anders als im Winter auf Rodelbahnen, würden sich die Menschen über Ostern viel mehr verteilen. "Sollte es anders kommen, wird man reagieren müssen."

