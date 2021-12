Bauzaun mit Betonfüßen geklaut - Zeugen gesucht

Höchst. Insgesamt sieben Bauzaunelemente und mehrere Betonfüße mit einem Einzelgewicht von etwa 20 Kilogramm, wurden am zweiten Adventswochenende in Höchst und dort in der Verlängerung der Bismarckstraße gestohlen. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen schreibt, liegt der Sachschaden bei zirka 700 Euro. Der Bauzaun umschloss das Zwischenlager einer Firma auf dem Park-and-Ride Parkplatz im Bereich des Kreisels nach Pfirschbach. Die zwei auf drei Meter großen Metallelemente wurden abgebaut und samt Betonfüße auf einen geeigneten Transporter verladen. Die Polizei in Höchst hofft nun auf Zeugen, die den Abbau beobachtet haben und Hinweise geben können. Telefon: 06163 / 941-0.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1