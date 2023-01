Baustellen im Visier von Dieben

Bergstraße. Eine Baustelle in der Nibelungenstraße in Bürstadt geriet zwischen Donnerstag und Montag in das Visier Krimineller. Die Täter entwendeten dort aus einem Container unter anderem ein hochwertiges Elektrogerät sowie ein Ladegerät im Wert von insgesamt über 2000 Euro.

Zwischen Freitagabend und Montagmorgen verschafften sich Diebe zudem gewaltsam Zutritt zu einem Baustellencontainer „Im Langgewann“ in Bobstadt. Die ungebetenen Besucher ließen anschließend einen Bolzenschneider mitgehen. Aus dem gleichen Container wurde bereits in der Nacht zum Freitag ein Werkzeugkoffer gestohlen.

Ebenfalls eine Baustelle suchten sich Einbrecher zwischen Samstagmittag und Montagmorgen für ihre kriminelle Tat in der Siedlerstraße in Lampertheim aus. Hier entwendeten die Unbekannten aus einem Rohbau diverses Werkzeug.

Die Polizei prüft einen Zusammenhang der Taten. Hinweise von Zeugen werden erbeten an die Ermittler unter der Telefonnummer 06206 / 9440-0. pol