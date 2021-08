Baustelle im Visier Krimineller

Weiterstadt. Die Werkzeuge und Maschinen einer Baustelle in der Straße "Im Rödling" sind im Tatzeitraum zwischen Dienstagabend (10.8.) und Mittwochmorgen (12.8.) in das Visier Krimineller gerückt. Die Baustelle befindet sich in der Nähe eines dortigen Großhandels, wie die Polizei berichtet. Die Unbekannten hatten es unter anderem auf Baggerschaufeln und einen Presslufthammer abgesehen. Die Ermittlerinnen und Ermittler gehen derzeit davon aus, dass die Kriminellen aufgrund des Gewichts ihrer Beute ein größeres Fahrzeug zum Abtransport genutzt haben. Insgesamt wird der Schaden auf über 10.000 Euro geschätzt. Wem in diesem Zusammenhang Verdächtiges aufgefallen ist oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, Kontakt mit dem Kommissariat 42 beim 3. Polizeirevier in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-41310 aufzunehmen.

