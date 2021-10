Baumpflege für mehr Sicherheit

An Straßen, die durch Wälder oder Gegenden mit vielen Bäumen führen, sieht man sehr oft Menschen, die Bäume und Sträucher mit großen Maschinen zurückschneiden. Der Grund dafür ist die Verkehrssicherheit. Wenn Bäume zu weit auf die Fahrbahn hinaus wachsen, können sie den Blick auf Straßenschilder und auf die Fahrbahn, aber auch auf andere Verkehrsteilnehmer, wie Autos, Fahrradfahrer und Fußgänger, versperren.

Um diese und andere Angelegenheiten, die den Straßenverkehr betreffen kümmert sich in Hessen das Straßen- und Verkehrsmanagement „Hessen Mobil“. Sie haben in den letzten Tagen in ganz Hessen damit begonnen, Bäume und Sträucher an Straßen zurückzuschneiden.

Dabei werden Äste entfernt, die bereits abgebrochen sind und in den Bäumen hängen, damit diese nicht aus den Bäumen auf die Straße fallen. Sträucher werden so zurückgeschnitten, dass die neuen, nachwachsenden Äste keine Hindernisse werden, wenn sie größer werden.

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen arbeiten sehr sorgfältig und vorsichtig, um keine Wurzeln zu verletzten. So werden die Bäume geschützt und geschont und können weiterwachsen, ohne dabei zu einem Hindernis oder einer Gefahr im Straßenverkehr zu werden. Durch das regelmäßige Zurückschneiden wird zudem die Erde gefestigt.

Damit die Arbeiten für alle möglichst sicher ablaufen, wird häufig eine Hälfte der Fahrbahn abgesperrt, damit die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Hessen Mobil ungestört arbeiten können. Im ersten Schritt werden die Äste und Sträucher auf einem Streckenabschnitt entfernt. Danach lagern sie am Straßenrand, bis der Streckenabschnitt vollständig zurückgeschnitten wurde und man die abgeschnittenen Grünschnittabfälle gebündelt abtransportieren kann.

Diese Folge der Kindernachrichten gibt es hier zum Nachhören.