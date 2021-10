Baum stürzt auf Fahrzeug / 58-Jähriger schwer verletzt

Darmstadt-Dieburg. Nachdem am Donnerstagmorgen (21.10.) gegen 9.30 Uhr auf der Landstraße 3098 in Mühltal (Landkreis Darmstadt-Dieburg) ein Baum auf einen Wagen gestürzt und hierbei der 58-jährige Fahrer schwer verletzt worden war, musste die Fahrbahn voll gesperrt werden. Der 58 Jahre alte Fahrer war mit seiner 22-jährigen Beifahrerin auf der Landstraße von Nieder-Beerbach in Richtung Bundesstraße 426 unterwegs, als plötzlich während der Fahrt ein Baum auf seinen Wagen stürzte. Hierbeidurchbohrte ein Ast die Frontscheibe und verletzte den 58-Jährigen am Bein. DerMühltaler erlitt nach jetzigem Kenntnisstand dadurch schwere, aber keinelebensbedrohlichen Verletzungen und wurde umgehend in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die 22 Jahre alte Beifahrerin erlitt einen Schock und wurde durch den Rettungsdienst medizinisch betreut. Der dunkelblaue Mercedes musste abgeschleppt werden. Für die Aufräumarbeiten der Feuerwehr und diepolizeiliche Unfallaufnahme war die Fahrbahn im dortigen Bereich für circa eine Stunde voll gesperrt. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

