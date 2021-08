Bauern in Hessen sind enttäuscht von der Getreideernte

Landwirtschaft. Der Hessische Bauernverband ist von der diesjährigen Getreideernte enttäuscht. Wie der Verband am Freitag mitteilte, werden die Landwirte in Hessen in diesem Jahr voraussichtlich insgesamt 1,82 Millionen Tonnen Getreide ernten. Bislang lag die Prognose noch bei 2 Millionen Tonnen. "Wir werden damit das Vorjahresergebnis um 3,3 Prozent verfehlen", sagte der Präsident des Hessischen Bauernverbandes, Karsten Schmal. "Im Vergleich zum Durchschnitt der vergangenen sechs Jahre ergibt sich sogar ein Minus von 8,4 Prozent."

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gründe für den Rückgang seien zum einen der gesunkene Hektarertrag sowie die verringerte Getreideanbaufläche, hieß es. "Die diesjährige Getreideernte stellt unsere Bauern auf eine Geduldsprobe", erläuterte Schmal. Die Erntearbeiten seien aufgrund von häufigen Niederschlägen immer wieder unterbrochen worden. Zudem haben die Erträge und die Qualität laut dem Experten "unter einem sehr kalten April, einer Hitzeperiode im Juni, Gewitter und Starkregen sowie fehlendem Sonnenschein gelitten".