„Wir sind mit einem blauen Auge davon gekommen“, beschrieb Nina Buchholz-Flor von der Geschäftsleitung des Regionalbauernverbandes Starkenburg die „Nervenaufreibenden Monate“ für die südhessischen Landwirte zu Beginn der Corona-Pandemie. Spargel- und Erdbeerenten 2020 standen auf der Kippe, die Grenzen für Saisonarbeiter waren geschlossen. Schließendlich sei aber die Einreise per Flugzeug ermöglicht worden.

Für dieses Jahr habe die EU bislang keine Grenzkontrollen vorgesehen, so dass die Arbeiter aus Polen, Rumänien und der Ukraine mit Bus oder eigenem Pkw einreisen könnten. Vor dem Grenzübertritt seien eine Anmeldung und ein aktueller Corona-Test, im Anschluss Quarantäne- und die Einhaltung von Hygienemaßnahmen, die Unterbringung in Kleinstgruppen und die Arbeit in kleinen, festen Teams bindend. „Momentan bereitet uns die Situation etwas weniger Bauchschmerzen als 2020“, so Buchholz-Flor. gs