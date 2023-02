Blaulicht. Ein Container auf dem Gelände einer Baustelle in Darmstadt in der Bismarckstraße geriet in der Zeit zwischen Dienstag (7.2.) und Mittwoch (8.2.) in das Visier Krimineller. Die Täter brachen die Eingangstür auf und ließen aus dem aufgebrochenen Baucontainer verschiedene Lebensmittel und Kleidung mitgehen. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt und nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

