Bauausschuss berät über geplante Bauschutt-Recyclinganlage

Lindenfels. Der Bauausschuss der Lindenfelser Stadtverordnetenversammlung trifft sich am kommenden Dienstag, 26. Oktober, um 18.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Kolmbach. Auf der Tagesordnung steht dabei zunächst die geplante Bauschutt-Recyclinganlage in Kolmbach. Zum Gewerbegebiet Im Gehren in Kolmbach, wo die Anlage gebaut werden soll, wird außerdem ein Erschließungsvertrag beraten werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Außerdem soll über die Sanierung des Freibades in Lindenfels gesprochen werden. Abschließend geht es um einen Antrag der CDU zur Erstellung eines Straßenzustandskatasters.