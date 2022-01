Bau der B 38a kommt planmäßig voran

Bergstraße. Die im Oktober vorvergangenen Jahres begonnenen Bauarbeiten zum Neubau der Ortsumgehung Mörlenbach im Zuge der B 38 verlaufen derzeit wie geplant. Zum Jahreswechsel hat Hessen Mobil einen Überblick über den derzeitigen Sachstand der Bauarbeiten sowie einen Ausblick auf die kommenden Arbeiten gegeben.

Überführung Panoramastraße: Der Bau einer Brücke, die die Panoramastraße/Mumbacher Straße über die künftige Bundesstraße 38 führt, ist in vollem Gange. Die Widerlager und Streben des Überführungsbauwerks sind bereits fertiggestellt.

Die ursprünglich noch vor Weihnachten geplante Betonage des Überbaus musste jedoch aufgrund des winterlichen Wetters – verbunden mit Frost – abgesagt werden. Die Betonage wird nun – sobald die Witterungsbedingungen es zulassen – voraussichtlich in den nächsten Wochen nachgeholt. Auf den weiteren Bauablauf der Gesamtmaßnahme hat diese Verschiebung nach Auskunft von Hessen Mobil jedoch keine negativen Auswirkungen.

Kreisverkehr an der Landesstraße 3120: Im Bereich des neuen Kreisverkehrs zur Anbindung der Landesstraße 3120 an die Ortsumgehung wurden die umfangreichen Leitungsverlegungen bereits abgeschlossen und der nördliche Teil des neuen Kreisverkehrs einschließlich der Anschlüsse an die L 3120 sind fertiggestellt.

Derzeit wird der Verkehr auf der L3120 mittels Ampelregelung einstreifig über den nördlichen Teil des Kreisels geführt, während auf der Südseite des künftigen Kreisels gearbeitet wird. Sämtliche Arbeiten in diesem Bereich – unter anderem am neuen Regenrückhaltebecken – sollen noch im ersten Halbjahr 2022 abgeschlossen werden. Danach kann der Ost-West-Verkehr zweistreifig über die neue Betonfahrbahn des Kreisverkehrs rollen.

Wirtschaftsweg: Der Wirtschaftsweg zwischen Panoramastraße und der verlängerten Wehrstraße wurde ebenfalls im zu Ende gegangenen Jahr gebaut. Er ist bereits fertiggestellt und unter Verkehr.

Ausblick: Im späten Frühjahr beginnt nach derzeitiger Planung der Bau der Überführung der Bundesstraße 38 über die Überwaldbahn. Dieses Bauwerk soll im Frühjahr 2023 fertiggestellt werden.

Zwei Brücken, zwei Tunnels

Im Frühjahr 2023 startet voraussichtlich der Bau der beiden Talbrücken: Talbrücke Mörlenbach und Talbrücke Reisen. „Aufgrund günstigerer Randbedingungen“ ist die Bauzeit der Talbrücke Mörlenbach nach Mitteilung von Hessen Mobil kürzer, so dass diese voraussichtlich schon im Jahr 2025 fertiggestellt werden kann, während der Bau der Talbrücke Reisen wohl erst im Jahr 2026 abgeschlossen werde.

Im Jahr 2024 beginnt nach derzeitiger Planung von Hessen Mobil der Bau der beiden Tunnel Berkersklamm und Kisselhöhe, die voraussichtlich Ende 2026 beziehungsweise Anfang 2027 fertiggestellt sein werden.

Zeitgleich zum Bau der vier Großbauwerke wird der Erdbau im Bereich der künftigen Trasse durchgeführt, so dass die Asphaltierungsarbeiten und damit der Streckenbau aller Voraussicht nach bis zum Jahr 2027 abgeschlossen werden können.

Die Herstellung der Straßenausstattung, die unter anderem den Bau von Schutzplanken und die Herstellung der Markierung beinhaltet, werden ebenfalls bis 2027 durchgeführt, „so dass nach heutigen Stand die Verkehrsfreigabe der Ortsumgehung im Jahr 2027 vorgesehen ist“, teilt Hessen Mobil mit.

Voraussichtlich im Sommer dieses Jahres werde zudem das Info-Center am Kreisverkehr an der Landesstraße 3120 eröffnet, das allen Interessierten künftig die Möglichkeit bieten wird, sich mittels diverser Angebote eingehend über die Details zur Baumaßnahme zu informieren, kündigt Hessen Mobil an. red