Bankmitarbeiter verhindert Trickbetrug in Viernheim

Viernheim. Nur die Tatsache, dass ein Senior aus Viernheim nicht viel Bargeld zu Hause hatte, hat ihn im Nachhinein davor geschützt, dass er auf Betrüger hereingefallen ist, wie die Polizei jetzt berichtet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Mann wurde im Laufe des Dienstags (14.02.) von Fremden angerufen, die ihm weismachen konnten, dass jemand aus der Familie für einen tödlichen Unfall verantwortlich ist. Für die anstehende Kaution sollte der Senior 35000 Euro bezahlen. Das Geld sollte von der Hausbank abgehoben werden. Dort wurden die Mitarbeiter hellhörig und informierten richtigerweise die Polizei.

In diesem Zusammenhang mahnt die Polizei wiederholt zur Vorsicht: "Übergeben Sie niemals Geld oder andere Wertsachen an Fremde nur wegen eines Anrufs. Rufen Sie selbst die betreffende Person unter der ihnen bekannte Nummer an oder holen Sie sich Rat bei einer Vertrauensperson."