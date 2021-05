Bankkarte gestohlen und mehrere Hundert Euro abgehoben

Darmstadt-Dieburg. Trickdiebe hatten am Freitag (14.05.) in Dieburg eine 73-Jährige im Visier und erbeuteten mehrere Hundert Euro Bargeld. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Seniorin gegen 12.20 Uhr beim Bezahlen ihres Einkaufs in einem Discounter in der Frankfurter Straße ausgespäht. Auf dem Parkplatz verwickelte sie einer der Kriminellen anschließend in ein Gespräch und lenkte sie ab. Währenddessen entwendeten Komplizen die Handtasche samt Portemonnaie mit der EC-Karte. Diese nutzten die Trickdiebe und hoben mehrere hundert Euro ab. Das Kommissariat 24 der Darmstädter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

In diesem Zusammenhang warnen die Polizisten vor den Maschen der Kriminellen: "Achten Sie darauf, dass Sie bei der Eingabe Ihrer PIN nicht von anderen beobachtet werden. Decken Sie während der PIN-Eingabe das Tastaturfreld mit der

anderen Hand oder einem Gegenstand als Sichtschutz vollständig ab."