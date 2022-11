Bankangestellte verhindert Trickbetrug in Mörfelden-Waldorf

Mörfelden-Walldorf. Eine Bankangestellte hat in Mörfelden-Walldorf einen Trickbetrug verhindert. Eine 79 Jahre alte Frau wollte sich bei ihr einen Betrag von 50 000 Euro auszahlen lassen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Seniorin hatte zuvor einen zweifelhaften Anruf von einer vermeintlichen Staatsanwaltschaft erhalten. Es sei darin behauptet worden, dass die Enkelin der Frau einen tödlichen Unfall verursacht habe. Um eine Haftstrafe abwenden zu können, müsse die Frau eine Kaution in der Höhe von 50 000 Euro bezahlen.

Die Frau begab sich anschließend am Donnerstag zu der Bank im Kreis Groß-Gerau und bat dort um die Auszahlung des Betrags, hieß es. Die Bankangestellte sei misstrauisch geworden und habe den Betrug aufgedeckt.