Bande von Baustellenräubern in Untersuchungshaft

Bergstraße. Einen Schaden von rund 700 000 Euro soll eine Bande von Baustellenräubern angerichtet haben, die unter anderem auch ihr Unwesen in Kommunen in Südhessen trieben. Sieben Männer und eine Frau im Alter von 19 bis 36 Jahren hat die Polizei jetzt festgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurden Haftbefehle gegen die acht Tatverdächtige erlassen. Sie stehen im dringenden Verdacht, in bislang 50 ermittelten Fällen in wechselnder Besetzung in Baustellen oder Firmen in Mannheim (16 Fälle), im Rhein-Neckar-Kreis (24) sowie in südhessischen Gemeinden (6) eingebrochen zu sein und Baumaschinen und Werkzeuge gestohlen zu haben. Darunter waren Groß- und Kleingeräte, unter anderem Rüttelplatten, Stampfer, eine Vielzahl von Sägen, Schleif- und Schneidegeräten, Bohrmaschinen sowie auch mehrere hochwertige Motorräder und ein hochwertiges Auto.

Während sieben der acht Tatverdächtigen im Laufe des Ermittlungszeitraums sukzessive festgenommen wurden, klickten beim letzten Tatverdächtigen schließlich Mitte April in der Wohnung einer Angehörigen in Mannheim die Handschellen, wie es in einer gestern verbreiteten Mitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim heißt.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermittelt seit Mai vergangenen Jahres gegen die deutsche Bande, die ihre Beute nach derzeitigen Erkenntnissen an bislang 15 ermittelte Abnehmer beziehungsweise Hehler in Mannheim und im südlichen Rhein-Neckar-Kreis weiterveräußerte.

Bei Durchsuchungen von Baustellen und Wohnanwesen der verdächtigen Hehler Mitte April mit insgesamt 60 eingesetzten Beamten wurde eine Vielzahl der gestohlenen Baumaschinen beschlagnahmt, die mit einem Lkw zu weiteren Ermittlungen abtransportiert wurden. Auch gegen die verdächtigen Hehler wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Ob die Bande für weitere ähnlich gelagerte Fälle verantwortlich zeichnet, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg. pol

