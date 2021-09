Bahnverkehr läuft nach Rettungseinsatz wieder planmäßig

Frankfurt. Ein Rettungseinsatz am Bahnhof Eschersheim hat am Freitagmorgen rund um Frankfurt für Einschränkungen im Bahnverkehr gesorgt. Nach dem Einsatz kurz nach 5.00 Uhr laufe der Verkehr mittlerweile wieder planmäßig, sagte ein Sprecher der Polizei in Frankfurt. Infolge des Rettungseinsatzes war es zu Beeinträchtigungen und Verspätungen für Pendler gekommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für die S-Bahn-Linie 6 zwischen Frankfurt West und Frankfurter Berg wurde zeitweise ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Im Regionalverkehr wurde die Linie 30 zwischen Gießen und Frankfurt Hauptbahnhof über Hanau umgeleitet. Der RB34 zwischen Glauburg-Stockheim und Frankfurt Hauptbahnhof endete in Bad Vilbel, so ein Sprecher der Bahn. Auch der Fernverkehr wurde umgeleitet.