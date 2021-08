Bahnstreik betrifft auch Hessen massiv

Frankfurt. Wegen des Streiks bei der Deutschen Bahn müssen Pendler und Reisende auch in Hessen von Montag (2 Uhr) an mit zahlreichen Zugausfällen und Verspätungen rechnen. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat angekündigt, für 48 Stunden den Personenverkehr zu bestreiken.

Stark betroffen ist unter anderem der S-Bahn-Verkehr im Rhein-Main-Gebiet. So werden die meisten Linien im Bereich des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) nur alle 60 Minuten fahren. Auf den Linien S7 und S9 werden nach Angaben der Deutschen Bahn gar keine Züge unterwegs sein. Die Frankfurter Verkehrsgesellschaft hat deshalb angekündigt, die Kapazität der U-Bahn-Züge in Frankfurt auszuweiten. So werden auf einigen Linien die Züge verlängert. Reisende sollten sich vor Fahrtantritt auf der Internetseite bahn.de über ihre Verbindungen informieren. Die Deutsche Bahn hat außerdem eine kostenfreie Hotline eingerichtet: 08000 996633. dpa