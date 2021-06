Bahn will zur Neubautrasse informieren

Bergstraße. Über den aktuellen Stand der Planungen zur Bahn-Neubaustrecke Frankfurt-Mannheim will die DB Netz AG die Anwohner in den betroffenen Kommunen bei drei digitalen Veranstaltungen informieren. Für die Bergstraße besonders interessant ist der erste Termin am Montag, 21. Juni (17 bis 19 Uhr). Dann wird es speziell um den Streckenabschnitt von Gernsheim bis Mannheim-Waldhof gehen. Nach den im November 2020 vorgestellten Planungen der Bahn sollen die Schienen in diesem Bereich östlich der A 67 gebündelt an Langwaden und Einhausen vorbeiführen, um dann bei Lorsch die Autobahn zu unterqueren. Weiter geht es in einem Tunnel in offener Bauweise über Neuschloß Richtung Mannheim. Der in der Bergsträßer Konsenstrasse geforderte lange bergmännische Tunnel von Langwaden bis hinter Lorsch ist in den Planungen der Bahn nicht vorgesehen. Die Bergsträßer Kommunen, der Kreis und der Verein Mensch vor Verkehr machen sich weiter dafür stark – unter anderem in einem Projektbeirat.

Bei zwei weiteren digitalen Informationsterminen der Bahn wird es am 6. Juli (17 bis 19 Uhr) um den Streckenabschnitt Zeppelinheim–Darmstadt-Nord und am 16. Juli (17 bis 19 Uhr) um die Strecke zwischen Weiterstadt und Pfungstadt gehen.

Die Termine zu den virtuellen Sitzungen sind auf der Projektwebseite www.frankfurt-mannheim.de zu finden. Die Links zur Teilnahme an den Sitzungen werden nach Angaben der Bahn jeweils einen Tag vor der Veranstaltung veröffentlicht. kel