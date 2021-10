Bahn prüft zusätzlichen Schallschutz an der Bergsträßer ICE-Trasse

Bergstraße. Ende des Jahres 2022 soll im Rahmen der Planungen für die Bahntrasse Frankfurt-Mannheim das Planfeststellungsverfahren für den Streckenabschnitt zwischen Gernsheim und Einhausen/Lorsch eingeleitet werden. Diese Zeitplanung nannten die Vertreter der Bahn gestern bei der 14. Sitzung des Beteiligungsforums.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hierbei erläuterte die Bahn den aktuellen Planungsstand in den unterschiedlichen Streckenabschnitten. Am weitesten fortgeschritten sind die Planungen demnach im Abschnitt zwischen Zeppelinheim und Darmstadt Nord: Für diesen Bereich sollen noch in diesem Jahr von der Bahn die Planfeststellungsunterlagen beim Eisenbahnbundesamt eingereicht werden. Die Behörde entscheidet in dem sich anschließenden formellen Verfahren über die Genehmigung der Planungen. In den Folgejahren sollen auch die Planfeststellungsverfahren für die fünf weiteren Streckenabschnitte eingeleitet werden – angefangen zum Ende des Jahres 2022 mit den Abschnitten zwischen Pfungstadt und Gernsheim sowie zwischen Gernsheim und Einhausen/Lorsch.

Info-Tour beginnt

Um Fragen der Bürger vor Ort zu beantworten, macht das Infomobil der Bahn in den kommenden Wochen an mehreren Orten entlang der Neubaustrecke Halt. Die Info-Tour startet am 1. Oktober in Zeppelinheim; es folgen Termine am 6. Oktober in Gräfenhausen und am 7. Oktober in Mörfelden-Walldorf. Für das Frühjahr 2022 sind weitere Einsätze des Infomobils vorgesehen.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel ICE-Trasse Bahn hat Schallemission in Einhausen gemessen Mehr erfahren Mittelstandsvereinigung Bergstraße MIT Bergstraße fordert zwei unterirdische Gleise für den Güterverkehr Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Bensheimer Ortsvorsteher Ein Ortsvorsteher mit Leidenschaft für Langwaden Mehr erfahren

Einen weiteren Schwerpunkt bildete nach Angaben der Bahn der Bericht aus den regionalen Projektbeiräten zur Neubaustrecke sowie zum Schallschutz an den Bestandsstrecken. Die Gremien dienen der Erarbeitung möglicher übergesetzlicher Forderungen zur Vorbereitung der parlamentarischen Befassung. In diesem Verfahren entscheidet der Deutsche Bundestag über die Bereitstellung zusätzlicher Finanzierungsmittel für das Neubauvorhaben.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Auf den Sitzungen standen insbesondere drei Themenfelder im Vordergrund: eine weitere Reduzierung der Schallbelastung entlang der Neubaustrecke, zusätzlicher Schallschutz an den bestehenden Strecken sowie Maßnahmen zum Schutz des Waldes. Aufbauend auf den Sitzungsergebnissen prüft die Bahn nach eigenen Angaben derzeit Möglichkeiten, den bereits vorgesehenen Schallschutz entlang der Neubaustrecke über das gesetzliche Maß hinaus zu optimieren. Hierunter fallen auch die Tunnelanteile sowie die Tunnelbauweisen.

Erste Ergebnisse im Oktober

Erste Prüfergebnisse sollen auf den Sitzungen im Oktober vorgestellt werden. Die Mitglieder des Beteiligungsforums unterstreichen nach Angaben der Bahn auf der Sitzung die Bedeutung von Schallschutzmaßnahmen entlang der Bestandsstrecken. red