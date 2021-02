Bergstraße. Aufgrund von Bauarbeiten auf der Bahnstrecke zwischen Weinheim und Ladenburg sowie in Neu-Edingen/Friedrichsfeld kommt es im regionalen Bahnverkehr von Bensheim aus in Richtung Süden an zwei Wochenenden zu Einschränkungen.

Von Samstag (27.) an bis Montagnacht werden Regionalexpress und Regionalbahnen zwischen Weinheim und Mannheim beziehungsweise Heidelberg durch Busse ersetzt, die nicht in Neu-Edingen/Friedrichsfeld halten. Die S-Bahnen der Linie S 6 fallen zwischen Bensheim und Mannheim aus.

Die gleichen Einschränkungen wiederholen sich nochmals in einem kurzen Zeitraum in der Nacht von Samstag (6. März) auf Sonntag (7.) – nämlich zwischen 21.20 und 2.25 Uhr. red