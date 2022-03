Bagger von Kino-Parkplatz gestohlen

Bensheim. Mehr als 14 000 Euro Schaden hat eine Baufirma nach dem Diebstahl eines Kompaktbaggers der Marke Bobcat. Die Arbeitsmaschine stand auf dem Parkplatz des Luxor-Filmpalasts am Berliner Ring, als die Diebe zwischen Freitag, 14.30 Uhr, und Samstag, 15.30 Uhr, den Bagger gestohlen haben.

Wer Hinweise zu dem Diebstahl geben kann, soll sich an das zuständige Kommissariat 21/22 in Heppenheim wenden, Telefon 06252/7060.

