Backöfen und Herdplatten aus noch unbewohntem Neubau entwendet

Darmstadt. Auf mehrere Backöfen, Herdplatten und Gefrierkombinationen hatten es ungebeten Gäste in einem Neubau in der Hügelstraße abgesehen. Die Täter betraten in der Zeit zwischen Freitag (27.8.) und Dienstag (31.8.) das noch unbewohnte Gebäude und entwendeten die Küchengeräte, deren Wert auf mindestens 5800 Euro geschätzt wird. Zudem verursachten die Kriminellen durch ihr Vorgehen einen Sachschaden von rund 800 Euro. Die Polizei in Darmstadt ermittelt wegen Diebstahls, sucht Zeugen und fragt: Wem sind zur benannten Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen? Wer hat den Abtransport der Geräte bemerkt oder kann Hinweise zu deren Verbleib geben? Unter der Rufnummer 06151/9690 werden alle sachdienlichen Informationen von den Beamten entgegengenommen.

