Tagelang stand nur das Kettenkarussell in der Mitte. Jetzt erwacht langsam das Leben auf der Kisselswiese, dem angestammten Festgelände für das Wormser Backfischfest. Kinderkarussells, Achterbahnen und weitere Freiluft-Fahrgeschäfte werden angeliefert, von den Schwerlastanhängern gehoben und aufgebaut. Viel Zeit haben die Schausteller nicht mehr. In etwas mehr als einer Woche, am 28. August,

...