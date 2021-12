Baby-Dinosaurier in China gefunden

Vor vielen Millionen Jahren herrschten sie über die Erde – die Dinosaurier. Heute wissen wir schon viel über diese Lebewesen, die schon lange ausgestorben sind. Und doch passiert es, dass wir immer wieder etwas Neues über sie lernen – auch über Funde, die schon länger her sind.

Vor 20 Jahren fand man ein Ei in der Provinz Jiangxi im Süden Chinas. Nach dem Fund wurde das Ei allerdings in einem Lager untergebracht und blieb dort lange vergessen liegen. Mitarbeiter eines Museums konnten schließlich erkennen, dass es sich bei dem Ei um ein Dino-Ei handelt. Wissenschaftler arbeiteten vorsichtig an dem Ei, um herauszufinden was sich im Inneren befindet. Zum Vorschein kam ein Embryo – also ein Lebewesen, das noch nicht älter als acht Wochen ist – eines Dinosauriers.

Das Besondere daran ist, dass der Embryo erstaunlich gut erhalten ist. Das ist bei solchen Funden äußerst selten, da dort häufig Teile fehlen und die Knochen nicht mehr richtig nebeneinander liegen. Beim gefundenen Embryo ist das anders und man kann von ihm vieles über den Körperbau der Dinosaurier-Art lernen.

Der Dino-Embryo gehört zur Gruppe der Oviraptorsaurier. Das waren vogelähnliche Dinosaurier mit Federn. Sie hatten keine Zähne in ihrem Schnabel und liefen auf zwei Beinen. Es gab kleine Exemplare, die etwa so groß waren wie ein Truthahn, und größere Exemplare, die bis zu acht Meter groß wurden.

Der Embryo weist viele Ähnlichkeiten zu unseren heutigen Vögeln auf und liefert somit neue Beweise, dass Vögel und Dinosaurier verwandt sind. Der Saurier hat sich in seinem Ei wie ein Vogel-Baby zusammen gerollt. Die Wissenschaftler, die ihn untersuchten, tauften den Embryo „Baby Yingliang“. fw

