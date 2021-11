Wie sah es hier denn eigentlich früher aus? Eine Frage, die man sich beim Gang durch eine Stadt, in der man seit Jahrzehnten zu Hause ist, immer wieder stellt – umso mehr, wenn man als Autor dieser Serie Woche für Woche Vergleichsbilder zusammenstellt. Unser heutiges historische Foto zeigt einen erhöhten Blick in die Wormser Straße. Man erkennt das Kinderhaus Vetter, die dahinter befindliche Autowaschanlage und die Parkplätze des Discounters im Vordergrund. Das Foto ist wesentlich älter, als es aussieht. Dank gut erkennbarer Autos und dem Wissen um deren Markteinführung kann man es in das erste Jahrzehnt unseres Jahrhunderts einordnen.

Im Jahre 2013 rückten dann die Bagger an, um das Kinderhaus Vetter und die angrenzende Bebauung abzureißen. Mit dem Spatenstich im März 2014 begannen die Bauarbeiten für das Fachmarktzentrum Ecke Wormser Straße/Fabrikstraße und die restliche Bebauung auf dem ehemaligen Bensheimer Güterbahnhofsgelände.

Wir danken dem Archiv der Stadt Bensheim für die Bereitstellung des Schwarzweißfotos. tn/BILD: Thomas Neu