BA-Leserforum: Infraschall von Windrädern ist nicht schädlich

Leserforum „Alle zwei Kilometer ein Windrad in Höhe des Eiffelturms“, BA vom 16. September

Deutschland hat meines Wissens zu viele Kraftwerke und dann kommen noch Solar- und Windkraft. Es gibt einen Verdrängungswettbewerb und die konventionellen Kraftwerksbetreiber versuchen mit vielen Mitteln, ihre Marktanteile und ihren Einfluss zu halten.

Ein Sammelsurium von Äußerungen gibt der Leserbrief vom 16. September wieder. Punkte, die mit seriöser wissenschaftlicher Überprüfung und manchmal mit einfachem Nachdenken zu entlarven sind.

Ein extremes Beispiel ist das Thema Windkraft und Infraschall. Die Bayerische Landesregierung sah sich genötigt, eigene wissenschaftliche Untersuchungen anzustellen, um diesem Spuk ein Ende zu setzten. Im Internet sind die Unterlagen zu finden unter der Adresse:

https://www.lfu.bayern.de/buerger/doc/uw_117_windkraftanlagen_infraschall_gesundheit.pdf

Kein gesundheitsschädlicher Infraschall von Windrädern, so lautet das Ergebnis.

Insektensterben durch Windräder: Diese Meldung gab es ein einziges Mal in den Abendnachrichten, dann hat man wohl selbst erkannt, dass da etwas nicht zusammenpasst. Windräder drehen sich, wenn der Wind weht. Was machen Insekten, wenn der Wind weht? Schauen Sie sich das selbst an oder fragen Sie einen Insektenfachmann. Ich konnte beobachten, dass fliegende Insekten bei Wind am Boden bleiben.

Windströmungen, leider liegen die Energieentnahmen aus dem Wind im Promillebereich und nicht bei 50 Prozent, wie im Leserbrief steht. Die Wetterfrösche an der europäischen Atlantikküste stellen etwas anderes fest: Durch die Klimaveränderungen ist die Windenergie auf dem Nordatlantik in den letzten 30 Jahren um 25 Prozent gewachsen.

Wem Windräder nicht gefallen und wer keine vor seinem Fenster sehen möchte, der kann dazu seine Meinung äußern. Schlecht ist es für Personen, die durch falsche Freunde und falsche Informationen zu Entscheidungen verleitet werden. Personen, die etwas Positives für unser Land tun wollten oder sich vermeintlich für die Gesundheit ihrer Kinder einsetzten, werden hinters Licht geführt. Eigentlich finden sie Windkraft gut, aber wegen angeblicher gesundheitlicher Gefährdungen, haben sie sich gegen die Windkraft entschieden. Nun müssen sie erkennen, dass sie hinters Licht geführt wurden.

Helmut Schiller

Lorsch

