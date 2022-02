B44: Autofahrerin bei Zusammenstoß mit Lastwagen getötet

Gernsheim/Darmstadt. Eine Autofahrerin ist in Südhessen bei einem Zusammenstoß mit einem Sattelzug ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei in Darmstadt hatte die 63 Jahre alte Frau am Freitag beim Überholen eines Lastwagens den entgegenkommenden Sattelzug womöglich übersehen.

Dessen 41 Jahre alter Fahrer erlitt bei dem Unfall Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße 44 wurde in der Nähe des Rheins bei Gernsheim (Kreis Groß-Gerau) wegen der Bergungsarbeiten für mehrere Stunden gesperrt. Angaben zur Schadenshöhe lagen zunächst nicht vor.