Eine große Auswahl bietet sich den Bergsträßer Wählern, wenn sie am 14. März über die Zusammensetzung des neuen Kreistags entscheiden: Bis zu 71 Stimmen können sie abgeben – genausoviele, wie es Sitze in dem höchsten politischen Gremium des Kreises zu verteilen gibt. Ganze 374 Namen stehen auf den Wahlzetteln, verteilt auf acht Listen von Parteien und Gruppierungen – CDU, Grüne, SPD, AfD, FDP, Linke, der Verein Freie Wähler und die gleichnamige Partei. Es können ganze Listen angekreuzt werden, aber auch einzelne Namen – Letztere können auch gestrichen werden.

Studierende und ein Landrat

AdUnit urban-intext1

Auf dieser und der folgenden Seite stellt der Bergsträßer Anzeiger die Personen hinter den Namen auf den Listen vor. Es ist ein vielfältiges Bewerberfeld, junge Menschen stehen ebenso darauf wie Rentner, erfahrene Politiker ebenso wie Neulinge. Die Berufe reichen vom hauptamtlichen Landrat über Einzelhändler bis hin zu Studierenden.

Einige Kandidaten stehen auch auf anderen Wahlvorschlägen, denn es wird am 14. März bei weitem nicht nur der Kreistag gewählt. Evelyn Berg (Grüne), Christian Engelhardt (CDU) und Karsten Krug (SPD) bewerben sich auch für das Amt des Landrats. Mehrere Kandidaten stellen sich am selben Tag in ihren Heimatorten als Bürgermeister zur Wahl, andere kandidieren dort für die Stadtverordnetenversammlung, die Gemeindevertretung oder einen Ortsbeirat. Viele der Menschen auf den Wahlzetteln werden also künftig mitreden, wenn es um die Geschicke der Region geht.