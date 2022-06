Im Frühjahr scheint er vor Pracht fast zu explodieren, im Sommer kühlt er, und im Herbst packt er die komplette Farbpalette aus: Der Weinheimer Exotenwald ist nicht nur ein Ausflugsziel am Stadtrand und eine „grüne Lunge“ – er ist auch ein forstwissenschaftlich spannendes Arboretum, mit rund 60 Hektar sogar eines der größten in Europa. Und: Der Weinheimer Exotenwald feiert dieses Jahr einen runden Geburtstag. Denn 1872 – vor 150 Jahren – wurde er von Freiherr Christian Friedrich Gustav von Berckheim begründet. Das schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. Der Adlige aus dem Schloss pflanzte demnach in den Jahren zwischen 1872 und 1883 insgesamt rund 12 500 Bäume. Von den insgesamt 400 Baum- und Straucharten, deren Anpflanzung bisher erprobt wurde, sind 170 übriggeblieben.

Das Land Baden-Württemberg erwarb den Wald im Jahr 1955 und erweiterte ihn auf die heutige Größe. Heute wird das Kleinod von ForstBW betreut; die Anstalt öffentlichen Rechts Forst Baden-Württemberg ist verantwortlich für die über 320 000 Hektar Staatswald im Land.

Vorwiegend stehen im Weinheimer Exotenwald alte Baumarten aus Europa, dem Mittelmeerraum, Nordafrika, Nordamerika, Klein- und Ostasien. Besonders bekannt sind die Mammutbäume aus Nordamerika; sie erreichen inzwischen eine Höhe von bis zu 60 Metern. Besonders auffällige Exoten im Bestand sind zum Beispiel die Japanische Magnolie, die Japanische Sicheltanne und der Japanische Kuchenbaum, der im Herbst nach Marmorkuchen duften kann.

Spaß, Spiel und Information

„Wir feiern die Vielseitigkeit“, so lautet das Motto des Walderlebnistages, den ForstBW gemeinsam mit der Stadt Weinheim organisiert. Von 10 Uhr bis 17 Uhr werden am Sonntag, 17. Juli, an den zentralen Wegen des Waldes, im Eingangsbereich am Schlosspark und auf dem „Judenbuckel“ Info- und Aktionsstände aufgebaut sein, etwa 25 insgesamt. Dabei sei den Veranstaltern eine spannende Mischung zwischen Spaß, Spiel und Information für die ganze Familie gelungen, heißt es in der Pressemitteilung.

Weinheimer Vereine und Organisationen bringen sich ein. Mit dabei sind viele unterschiedliche Akteure aus Wald- und Naturschutz und Wissenschaft sowie Forstleute und Waldpädagogen, Natur- und Umweltschutzverbände, Jäger, der Weinheimer Kneippverein an seiner Kneippanlage (die sich im Exotenwald befindet), Sportvereine und Wander-Organisationen.

Unter anderem dürfen sich Kinder an den Mammutbäumen im Baumklettern üben, ein Motorsägenschnitzer gibt Einblicke in seine Arbeit und natürlich ist auch für passende Speisen und Getränke gesorgt – vom erfrischenden Eis bis zur Wildbratwurst und einem Woinemer Bier. Ebenso werden fachkundige Führungen geboten.

Fotowettbewerb ausgelobt

Aus Anlass des Jubiläums loben ForstBW und die Stadt Weinheim auch einen Fotowettbewerb aus. Angenommen werden alle Fotos zum Exotenwald, pro Einsender drei an der Zahl (Druckqualität mindestens 300 dpi). Die Jahreszeit ist egal, auch historische Fotos werden angenommen und gegebenenfalls in einer Sonderwertung prämiert. Geplant ist, dass eine Jury nur eine Vorentscheidung trifft, sodass die Bilder am 17. Juli ausgestellt werden. Die Besucher haben dann das letzte Wort. Teilnehmer (Profi- und Hobbyfotografen) können bis 20. Juni ihre Fotos über ein Portal bei der Stadt Weinheim uploaden. Zu erreichen ist es unter www.weinheim.de/exotenwald. Für die besten Fotografien/Bilder gibt es Preise wie eine Kutschfahrt durch den Exotenwald, eine geschnitzte Holzfigur oder eine waldpädagogische Führung.

Um ein hohes Verkehrsaufkommen in der Innenstadt und rund um den Schlosspark an diesem Tag zu vermeiden, setzen die Veranstalter einen Pendelbusverkehr vom Parkplatz am Baumarkt Obi an der B 3 ein. Dort steht laut Stadt genügend Parkraum zur Verfügung. Außerdem seien die Busse dort gut an die RNV-Linie 5 angebunden (Haltestelle Rosenbrunnenstraße). red

