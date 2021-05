B 460 an der A 5 bei Heppenheim am Wochenende komplett gesperrt

Bergstraße. Wie die Autobahn Gmbh des Bundes am Donnerstag ergänzend zu bisherigen Informationen mitteilte, ist die B 460, die bei Heppenheim über die A 5 führt, in diesem Bereich am Wochenende komplett gesperrt. Die Sperrung läuft demnach von Freitag, 28. Mai, 16 Uhr, bis Sonntag, 30. Mai, 14 Uhr. Am Sonntagnachmittag soll die B 460 jeweils wieder mit einem Fahrstreifen für den Verkehr in beide Richtungen freigegeben werden.

Hintergrund für die Sperrung sind die Arbeiten am Neubau der Autobahnbrücke in Heppenheim. In diesem Zusammenhang kommt es – wie bereits gemeldet – am Wochenende auch zu zwei nächtlichen Vollsperrungen auf der A 5 zwischen den Anschlussstellen Bensheim und Hemsbach.

In Fahrtrichtung Heidelberg wird demnach in der Nacht von Freitag auf Samstag, 28./ 29. Mai, zwischen 22 Uhr und 6 Uhr kein Durchkommen sein. Verkehrsteilnehmer werden dann ab der Anschlussstelle Bensheim über die B 47 zur Anschlussstelle Lorsch auf die A 67 umgeleitet. Großräumig ist eine Umfahrung der Vollsperrung ab dem Darmstädter Kreuz über die A 67 ausgeschildert.

Die Gegenfahrbahnen der A 5 Richtung Frankfurt werden dann in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 29./30. Mai, ebenfalls zwischen 22 und 6 Uhr nicht befahrbar sein. Autofahrer werden in diesem Zeitraum ab der Anschlussstelle Hemsbach über die B 3 zur Autobahnauffahrt Bensheim gelenkt. Großräumig ist eine Umleitung ab dem Weinheimer Kreuz über die A 659 vorgesehen.

Umleitungen ausgeschildert

Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den innerörtlichen Umleitungsbeschilderungen Richtung Lorsch (B 460) und Bensheim (B 47) zu folgen. Der Verkehr zur A 5 in Fahrtrichtung Frankfurt wird über die Anschlussstelle (AS) Bensheim geführt. Der Verkehr zur A 5 in Fahrtrichtung Basel wird über die B 3 zur AS Hemsbach umgeleitet. red