B 38 bei Weinheim wird dreispurig

Weinheim. Das Regierungspräsidium Karlsruhe baut die Westtangente der B 38 bei Weinheim zwischen dem Knoten B 38 / Westtangente / Viernheimer Straße und dem Saukopftunnel dreispurig aus, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung. Das Projekt ist in drei Bauabschnitte unterteilt. Seit 13. September wird im dritten und letzten Bauabschnitt der Gesamtmaßnahme der Erd- und Straßenbau ausgeführt. Der Abschnitt ist in mehrere Bauphasen unterteilt. Es ist eine Bauzeit von etwa einem Jahr vorgesehen.

In der laufenden Bauphase 2 erfolgt die Verbreiterung der Westseite (Seite zur Autobahn A 5). Dabei wird der Verkehr auf zwei verengten Fahrstreifen und mit reduzierter Geschwindigkeit am Baufeld vorbeigeführt. In Fahrtrichtung Saukopftunnel ist nach der Kreuzung B 38 / Westtangente / Viernheimer Straße eine Vertiefung am Straßenrand entstanden, welche kurzfristig aufgefüllt werden muss. Um die Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten, wird im Bereich der Vertiefung die bestehende Fahrbahn mit einem Streifen aus Asphalt verbreitert.

Die Arbeiten werden am Dienstag, 2. November, im Zeitraum von 9 bis 15 Uhr durchgeführt. Dabei wird der vom Saukopftunnel kommende Verkehr umgeleitet. Die Umleitung verläuft über die B 3 und die Mannheimer Straße. red