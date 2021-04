B 3 ab Bickenbach voll gesperrt

Bergstraße. Die B 3 zwischen Bickenbach und Eberstadt erhält eine Fahrbahndecke. Dafür wird die 5,4 Kilometer lange Strecke zwischen dem nördlichen Ortsausgang von Bickenbach und dem Knotenpunkt von B 3 und B 426 im Süden von Darmstadt-Eberstadt ab dem 2. Mai, 22 Uhr, zunächst voll gesperrt. Die gesamte Maßnahme soll laut Hessen Mobil voraussichtlich bis Ende Juli fertiggestellt werden.

Die Arbeiten sind in fünf Bauabschnitte unterteilt. Der erste Bauabschnitt erfolgt dabei unter Vollsperrung der Bundesstraße in beide Richtungen und dauert voraussichtlich bis Mitte Mai an.

Bauabschnitt eins beginnt an der Ortsausfahrt Bickenbach in Richtung Darmstadt und endet nach rund 500 Metern auf Höhe der Darmstädter Straße 100 (ehemaliger Landgasthof).

Im Rahmen aller weiteren Bauabschnitte ist eine Einbahnregelung vorgesehen, so dass jeweils nur eine Fahrtrichtung gesperrt wird.

Die Baukosten belaufen sich auf rund 1,7 Millionen Euro und werden vom Bund getragen. red