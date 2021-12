Autowerkstatt in Vöckelsbach gerät in Brand

Mörlenbach. Am frühen Samstagmorgen werden die Bewohner eines Hauses im Mackenheimer Weg in Vöckelsbach durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen. Rauchgeruch ist kurz darauf wahrnehmbar. Gegen 3.45 Uhr meldet eine Hausbewohnerin der Rettungsleitstelle Bergstraße einen Brand in der Kfz-Werkstatt im Erdgeschoss des Gebäudes, wie aus der Erstmeldung der Polizei hervorgeht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Bewohner der Einlieger- und der Dachgeschosswohnung können das Gebäude rechtzeitig verlassen, bevor das Feuer auf die Einliegerwohnung übergreift. Zwar mit großem Schrecken, aber unverletzt können sich die drei Personen, die sich in der Brandnacht im Haus befinden, selbst in Sicherheit bringen. Der Inhaber der Kfz-Werkstatt – selbst ein Feuerwehrmann – holt noch Fahrzeuge aus der Werkstatt heraus.

178 Feuerwehrleute kämpfen in der Nacht über Stunden hinweg gegen die Flammen an, die das Haus unbewohnbar gemacht haben. Vom Rettungsdienst sind 16 Personen inklusive eines Notarztes im Einsatz, zwei Rettungswagen sind vor Ort. Mehr als außergewöhnlich ist die große Solidarität der Dorfgemeinschaft. So konnte allen Bewohnern eine Wohnung in Vöckelsbach vermittelt werden. „Bereits nach zwei Stunden war diese Angelegenheit geklärt. Wir hatten mehr Angebote, als wir brauchten“, sagt Agostin und berichtet von Bürgern aus Vöckelsbach und Weiher, die eine Wohnung zur Verfügung stellen wollten.

Zur Brandursache und Höhe des Sachschadens kann die Polizei noch keine Angaben machen. red/BILD: Strieder

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2